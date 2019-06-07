«Оппозиционный блок» объединился с четырьмя политическими партиями

Партии «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Наши», «Відродження» и «Доверяй делам» объединились.

Об этом сообщил заместитель главы парламентской фракции «Оппоблока» Александр Вилкул на своей странице в Facebook.

«Мы объединились! Мы идем на выборы вместе, чтобы восстановить мир, экономику и вернуть людям достаток. Мы проведем реальную децентрализацию и отменим антинародные «реформы». Реализовать это можем только мы», - написал он.

Как известно, ранее «Оппозиционный блок» и «Оппозиционная платформа — За життя» планировали участвовать в парламентских выборах единой партией и согласовывали условия и формат общего проекта.

Ранее сообщалось, что соратник Авакова Кива ушел из СПУ и пошел в партию к Медведчуку.