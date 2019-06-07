Посольство США просит своих граждан в Украине быть осторожными в предвыборный период и избегать акций протеста

Посольство США просит своих граждан быть осторожными в Украине в предвыборный период и избегать демонстраций.

Об этом сообщается на Facebook-странице Посольства США в Украине.

«Ожидается, что парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля. Риск насилия усиливается в периоды выборов, а в преддверии предыдущих выборов некоторые связанные с выборами демонстрации привели к насилию».

«Действия, которые необходимо предпринять: избегайте демонстраций и толпы; ожидайте более усиленного, чем обычно, присутствия полиции; ожидайте перекрытия улиц, ограничений и обысков; следите за своим окружением; следуйте инструкциям местных правоохранительных органов; следите за обновлениями в локальных средствах информации», - сообщили в посольстве.

Напомним, что аналогичные инструкции Посольство США публиковало перед президентскими выборами в Украине.