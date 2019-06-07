КСУ отменил электронное декларирование для антикоррупционных активистов

6 июня Конституционный Суд Украины отменил электронное декларирование для антикоррупционных активистов.

Об этом говорится на официальном сайте Конституционного Суда Украины.

КСУ признал электронное декларирование антикоррупционных общественных активистов противоречащим Конституции Украины.

«Конституционный Суд Украины в Решении обращает внимание на то, что меры финансового контроля за деятельностью объединений граждан и их членов, не осуществляющих публичных властных полномочий или не финансирующихся за счет средств Государственного бюджета Украины или местных бюджетов, не могут быть чрезмерными и такими, что непропорционально ограничивают свободу политической и общественной деятельности, нивелируют сущность права граждан на свободу объединений», - говорится на сайте.