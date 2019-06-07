Пресс-секретарь Зеленского объяснила его фразу о потере России контроля над боевиками ДНР

Мендель заявляет, что не произошло ничего чрезвычайного.

Так объяснила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель каналу ТСН заявление относительно обострения событий на Донбассе, которая появилась на официальном сайте главы государства и возмутила политиков и экспертов.

«Для Украины очевидный факт, что именно Россия несет ответственность за действия незаконных вооруженных формирований на Донбассе. И когда артиллерийские обстрелы происходят в тот самый момент, когда рабочие подгруппы работают над механизмом прекращения огня, то президент прямо указывает России на эту ответственность и выходит, что дает возможность российской стороны исправить эту ситуацию - путем воздействия на боевиков. Таким образом у нас появляется возможность вернуться в русло переговоров с Россией», - заявила спикер.