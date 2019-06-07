«Да мы не полиция!» - депутаты облсовета послали фермеров, обвиняющих Ивануну в рейдерстве, к правоохранителям и исключили вопрос из повестки

Депутаты Николаевского областного совета не выслушали фермеров, обвиняющих депутата Игоря Ивануну в рейдерском захвате их земель и послали в правоохранительные органы, которые, по словам фермеров, уже несколько лет не расследуют дела по их обращениям.

Об этом шла речь в пятницу, 7 июня, в ходе постоянной депутатской комиссии по вопросам промышленной политики и предпринимательства, энергетики и энергосбережения, транспорта и развития инфраструктуры, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что николаевские фермеры обвиняют депутата Николаевского областного совета от фракции «Батьківщина» Игоря Ивануну в рейдерском захвате земель и подделке документов.

Перед обращением депутаты поспорили, нужно ли рассматривать этот вопрос, но, учитывая, что до этого все проголосовали за повестку дня, решили рассмотреть. Директор фермерского хозяйства «Диброва» Сергей Протченко, обратившись к членам комиссии, заявил, что депутат Игорь Ивануна захватывает земли фермеров и подделывает документы, а правоохранительные органы бездействуют.

— Два года в нашем районе идет война. Большинство фермеров района объединились. Они воюют с депутатом областного совета. Господин Ивануна сделал небольшую группу, которая занимается рейдерством. На наши обращения на данный момент в полиции открыто 12 дел. И восемь закрытых. Но по этим 20 криминальным делам за два года не было никакого расследования. На уровне николаевской прокуратуры эти дела просто игнорируются. Следствие не ведется. Два года следствие не было совсем. За это время группой были подделаны, по нашему мнению, печати Нечаянской ОТГ. Подделано решение Нечаянской ОТГ, - сказал Сергей Протченко.

Депутат Иван Кухта, перебив его, посоветовал еще раз обратиться в правоохранительные органы.

— Не знаю, правда это или нет, но говорят, что подделаны печати. То есть наш депутат подделывал, по их мнению, печати, есть экспертизы, есть какие-то обоснования, есть Национальная Полиция. Давайте переведем это в их плоскость, - сказал Иван Кухта.

Сергей Протченко

Его поддержали некоторые депутаты, а фермер Людмила Дробага, в свою очередь, возмутилась, заявив, что Ивануна отобрал у нее земельные участки.

— Он у меня забрал три гектара земли! По Нечаянской ОТГ. Тупо заехал трактором. У меня с 2011 года акт на землю, частная собственность, - сказала фермер.

Депутаты продолжали перебивать, говоря о том, что этот вопрос не является их компетенцией, а Сергей Протченко, сказав: «Мы все поняли», попрощался и ушел. Другие фермеры остались. Депутат Александр Ясинский спросил у Людмили Дробаги, каким образом Ивануна забрал у нее земли.

— Он стирает с госреестров документы и ставит своих людей просто! – возмущались фермеры.

Аграрии также заявили, что на земельные участки заходит не сам Ивануна, а «его люди». Депутаты спросили, о каких именно людях идет речь. Фермер Дробага сказала, что ее землю отобрала некая женщина, после чего ей позвонил Ивануна и сказал, что теперь это она должна доказывать, что это ее земля.

— Он мне лично звонил и сказал, что я буду доказывать, что это моя земля. Не он, а я буду! – возмутилась Дробага.

Депутаты спросили, обращались ли фермеры к правоохранителям, а Кухта еще раз подчеркнул, что они – депутаты, не относятся к правоохранительным органам. Фермеры еще раз сказали, что обращались и уточнили, что пришли к депутатам за помощью.

— Мы не пришли требовать, мы пришли просто просить помощи, - сказал один из фермеров.

Они рассказали, что среди фермеров есть люди, у которых есть акт на земельный участок, а в реестре он на него уже почему-то не записан.

— Попомните, мы сейчас поднимем людей. Мы не только фермерами выйдем. Я сейчас каждому человеку привезу реестры, - добавил фермер.

Глава комиссии Валерий Колесников, в то же время, извинился перед фермерами, отметив, что ожидал от «избранников народа» другой реакции.

— Я приношу извинения, я ожидал, что все это будет по-другому, я считал, что они все – избранники народа, то есть ваши, они вас перебили, я тут уже набросал свои решения, резолюции... – сказал Колесников.

Хасан Гемаев Валерий Колесников

Члены комиссии начали возмущаться, в то время, как фермеры заявили, что понимают, что депутаты просто защищают своего коллегу. Ясинский предложил людям обратиться с этой же проблемой на комиссию по аграрным вопросам. Депутат Петр Ковальчук, в свою очередь, спросил, что такое по их мнению рейдерство, однако почти сразу же перебил и диалога так и не вышло.

— Да мы не полиция и не прокуратура! – заявил, в свою очередь депутат Вадим Олабин, пока его коллеги предложили фермерам обратиться к Генпрокурору Юрию Луценко или главе МВД Арсену Авакову.

Уходя, фермеры оставили документы и заявили, что через 20 дней, к уборке урожая на их земли придет техника депутат Ивануны.

— Через 20 дней уборка, когда пойдут его комбайны и начнут валить на полях, вот тогда вы будете говорить о чем-то. А это будет в этом году! Потому что этих полей украдено около 2 тысяч гектар, - сказал один из фермеров.

После их ухода депутат Хасан Гемаев отметил, что надо было их выслушать и пообещать как-то повлиять на Ивануну, либо поговорить с ним и выяснить, в чем проблема. Депутат Петр Ковальчук заявил, что Ивануна никаких противоправных действий не совершал, а предложил законную схему.

— Приходит Ивануна и говорит: «Ковальчук тебе давал две единицы за единицу, а я тебе буду давать пять единиц. Законом это не запрещено! – заявил Ковальчук.

Также депутат сделал вывод, что, поскольку Игорь Ивануна состоит в партии Юлии Тимошенко «Батьківщина», эти факты стали бы известны во время предвыборной президентской компании, а если о них никто не заявлял – значит это неправда, несмотря на то, что дела, по словам фермеров, лежат в полиции уже два года. После этого депутаты исключили этот вопрос из повестки дня.

Напомним, в октябре 2018 года глава Веснянской объеденной территориальной громады Леонид Мухарский заявил, что есть информация, как депутат Николаевского облсовета от «Батьківщини» Игорь Ивануна подделывал документы на землю, а также «отжимает земли у фермеров».