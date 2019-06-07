«Спасибо, что не останавливаетесь и пробиваете дно», - Зеленский записал «предвыборное» видео и раскритиковал нардепов

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июня записал видеообращение, в котором раскритиковал депутатов Верховной Рады.
Видео опубликовано на Facebook-странице Администрации Президента Украины.
- Что сделали депутаты за эти дни: оставили мажоритарку, оставили неприкосновенность, оставили старых министров, старых силовиков на должностях. Оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение. Как много они оставили следующим поколениям. Своим детям и внукам.
- Спасибо, что своим плодотворным трудом доказываете всей Украине, что решение о роспуске Рады было правильным. Спасибо, что перед парламентскими выборами не вводите народ в заблуждение, не пытаетесь понравиться избирателям, а остаетесь собой. Продолжаете прогуливать и кнопкодавить. Доказываете, что все те горячие слова, которые адресуют вам граждане – они все заслужены. Уровень вашей поддержки был 4%, но спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно. Люди все видят и понимают, 21 июля они все это оценят. Так что сделаем их еще раз, - сказал Зеленский.
Отметим, что за полтора месяца до выборов партию Зеленского «Слуга народа», согласно данным соцопросов, готовы поддержать 48,2% избирателей. Его обращение в качестве Президента Украины можно расценить как скрытую агитацию за свою партию.