«Спасибо, что не останавливаетесь и пробиваете дно», - Зеленский записал «предвыборное» видео и раскритиковал нардепов

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июня записал видеообращение, в котором раскритиковал депутатов Верховной Рады.

Видео опубликовано на Facebook-странице Администрации Президента Украины.

- Спасибо, что своим плодотворным трудом доказываете всей Украине, что решение о роспуске Рады было правильным. Спасибо, что перед парламентскими выборами не вводите народ в заблуждение, не пытаетесь понравиться избирателям, а остаетесь собой. Продолжаете прогуливать и кнопкодавить. Доказываете, что все те горячие слова, которые адресуют вам граждане – они все заслужены. Уровень вашей поддержки был 4%, но спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно. Люди все видят и понимают, 21 июля они все это оценят. Так что сделаем их еще раз, - сказал Зеленский.