Саакашвили заявил, что его партия не будет ни с кем объединятся перед парламентскими выборами

Партия Михаила Саакашвили «Рух новых сил» идет на выборы в Верховную Раду самостоятельно.

Об этом Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook.

Как известно, ранее к нему с инициативой об объединении обратился лидер партии «Удар» Виталий Кличко.

– Посмотрев опять на этих старых политиков, на эти старые партии, посмотрев опять на эти договорняки, на то, что многие из них, независимо от моего личного отношения, еще больше подмочили свою репутацию, чем у них было полтора года назад, когда меня захватывали и высылали, мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно, – сказал Саакашвили.

По словам Саакашвили, его партия отличается от других «и идеями, и драйвом, и энергией».

– Мы не можем идти на компромисс. Мы не можем по-прежнему выбирать из разных сортов, извините, дерьма, - сказал он.

Саакашвили заявил, что вернулся в Украину «не в политические игры играть и за должностями гоняться».

– Чтобы поддержать общую волну, которая пришла с избранием Владимира Зеленского, чтоб генерировать большие идеи, которые приведут к тому, что Украина должна сделать скачок вперед, … мы собираемся сейчас в офисе и вместе с вами будем составлять список, вместе с вами будем идти на эти выборы, вместе с вами, я уверен, будем побеждать, если хорошо организуемся, – добавил он.

Напомним, бывший глава Одесской обладминистрации Михеил Саакашвили 29 мая получил удостоверение личности на возвращение в Украину.

Ранее сообщалось, что Михеил Саакашвили не сможет попасть в партийный список партии «Слуга народа» на досрочных выборах после длительного отсутствия в Украине.