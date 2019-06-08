В партиях Садового, Смешко и Гройсмана представили лидеров своего избирательного списка

Партии «Самопомощь», «Сила и честь» и «Украинская стратегия» провели съезды, на которых объявили лидеров своего избирательного списка на выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщают пресс-службы политических сил.

Всего в списке «Самопомощи» – 106 человек. Лидер «Самопомощи» и городской голова Львова Андрей Садовый возглавил избирательный список своей политической силы. Далее в первую десятку вошли депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая, глава ОО «Декларации под контролем Александра Дрик», депутат Харьковского облсовета Татьяна Бидняк, вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид, депутат Тернопольского облсовета Виталий Фыдрин, глава фракции «Самопомощь» в Верховной Раде Олег Березюк, экс-глава Львовской облгосадминистрации Николай Кмить, депутат Верховной Рады от «Самопомощи» Татьяна Острикова, депутат Киевского областного совета Ольга Бабий.

«Силу и честь» также возглавил лидер этой партии Игорь Смешко. Вслед за ним идут депутат Верховной Рады от «Самопомощи» Елена Сотник, глава Меджлиса крымскотатарского народа и депутат Рады от «Блока Петра Порошенко» Рефат Чубаров, депутат Верховной Рады от «Самопомощи» Иван Мирошниченко, экс-глава Генштаба ВСУ Владимир Замана, бывший член Нацкомуслуг времен Виктора Януковича Ольга Романюк, бывший замглавы Фонда госимущества в 2015-2017годах при Игоре Билоусе Андрей Гайдуцкий, депутат Верховной Рады от «Самопомощи» Ирина Сысоенко, генерал-лейтенант, бывший коллега Смешко по СБУ, при Януковиче возглавлял Государственную службу по контролю за наркотиками, люстрированый в 2014 году Владимир Тимошенко, бывший глава Государственной таможенной службы в 2009-2010 годах и бывший замглавы Государственной фискальной службы в 2014-2015 годах Анатолий Макаренко.

А 7 июня проводила съезд партия Владимира Гройсмана «Украинская стратегия». В первой десятке идут премьер-министр Владимир Гройсман, министр образования и науки Лилия Гриневич, первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова, министр Кабинета министров Александр Саенко, министр культуры Евгений Нищук, министр юстиции Павел Петренко, экс-заместитель главы Администрации Президента Сергей Марченко, заместитель руководителя фракции «Народный фронт»Андрей Тетерук, секретарь Винницкой городской рады Павел Яблонский, нардеп от «Народного фронта» и заместитель председателя комитета по вопросам культуры и духовности Виктор Еленский .