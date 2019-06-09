В «Самопомощи» официально определились, что выставят на мажоритарных округах Николаевщины троих кандидатов

Василий Жосан В партии «Самопомощь» определись, кто будет от партии баллотироваться на выборы в Верховную Раду от их политической силы в одномандатных избирательных округах.

Об этом свидетельствует утвержденный на партийном съезде список кандидатов.

В 132-м избирательном округе, который охватывает город Первомайск, Арбузинский, Братский, Врадиевский, Кривоозерский и Первомайский районы, «Самопомощь» будет представлять глава Арбузинской районной государственной администрации и депутат Николаевского областного совета от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Василий Жосан. Сейчас от этого округа нардепом является Аркадий Корнацкий, который выдвигал свою кандидатуру как представитель БПП, но недавно вышел из пропрезидентской фракции в парламенте.

А в 131-м округе (города Вознесенск, Южноукраинск, Березанский, Веселиновский, Вознесенский, Доманевский, Еланецкий районы) «Самопомощь» будет представлять некий Сергей Вишняк из Баштанки. На данный момент округ в Раде представляет нардеп от БПП Александр Ливик.

На 127-м округе (Заводский район Николаева, Николаевский и Очаковский районы области) пойдет на выборы депутат Николаевского горсовета от «Самопомощи» Александр Репин, о чем он уже заявлял ранее.

Также отметим, что депутат Николаевского горсовета от «Самопомощи» Светлана Таранова пойдет на выборы от партии «Демократична сокира» по 129-м округу (Центральный район города Николаева, Витовский район), где ранее избрался от БПП Александр Жолобецкий.

Напомним, как Василий Жосан повелся на прошлогодний фейк о девушке «Сашке Серой», которая выиграла международную олимпиаду, «взяв тройной интеграл» и «решив задачу с многочленами». Её в публикации просили поддержать репостом. Девушка на фото – знаменитая актриса «фильмов для взрослых» Саша Грей, ставшая известной прежде всего из-за участия в групповых оргиях. NikLife пытался выйти на связь с депутатом, однако, это так и не удалось. Позже он заявил, что это подготовленная ловушка.