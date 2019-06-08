В партии Вакарчука представили свою десятку кандидатов на выборы в Раду

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук обнародовал первую десятку списка партии для участия в досрочных парламентских выборах.

Он представил список во время партийного съезда в субботу, 8 июня.

Возглавил список сам Вакарчук. Далее идут глава партии «Голос» и бывший замминистра экономразвития Юлия Клименко, главный операционный директор компании «Ring Ukraine» Кира Рудык, член Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR) при Кабмине Ярослав Железняк, представитель из общественной организации «Центр противодействия коррупции»Александра Устинова, управляющий партнер юрфирмы «Кисель и партнеры» Олег Макаров, экс-глава «Transparency International»Ярослав Юрчишин, заместитель главного редактора «Зеркала недели» Сергей Рахманин, бывшая и.о. главы Одесской ОГА Соломия Бобровская, экс-заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина.

Отметим, что ранее о решении баллотироваться от партии голос заявлял телеведущий Сергей Притула. Он - 30-й в списке.