Герой АТО в партии Вакарчука вызвал восторг в сети

Среди представленных членов команды партии «Голос» Святослава Вакарчука прозвучало имя знаменитого «киборга» Романа Костенко с позывным «Гром».

Об этом сообщает «Обозреватель».

Эта новость вызвала восторг среди украинцев, а волонтер Роман Синицин напомнил, как боец «Альфы» оказался в одной из самых горячих зон АТО.

«Это одна из стен нового терминала ДАП с перечнем подразделений, принимавших участие в его обороне. С самого низа там надпись: ЦСО «Альфа» Николаев. Да, в терминале была «Альфа». Две ротации. В виде Ромы, майора СБУ, который воевал там в свободное от работы время. Тайком от семьи и руководства. То есть брал отпуск и ехал в Пески. А оттуда с десантниками в терминал. Как доброволец. Без статуса и с трофейным оружием», – писал волонтер в 2016 году.