В Казахстане проходят выборы нового Президента – полиция задерживает протестующих

Полиция в Казахстане задержала десятки людей в день выборов 9 мая. Они протестуют против избрания фактического преемника экс-президента страны Нурсултана Назарбаева Касим-Жомарт Токаева, который, как ожидается, не будет иметь реальных конкурентов.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Протестующие, собравшиеся на площади Астаны, в крупнейшем городе страны Алматы, призвали бойкотировать выборы, в которых, кроме Токаева, участвуют еще шесть одобренных правительством кандидатов.

В Алматы введены усиленные меры безопасности, на Площади Астаны и в других районах города патрулируют десятки полицейских.

Напомним, что ранее Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства.

А после, Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан.