«Голос» Вакарчука выставил на парламентские выборы от Николаевской области только двух «мажоритарщиков»

На выборы в Верховную Раду по одномандатным избирательным округам партия Святослава Вакарчука голос выставила от Николаевской области только двоих кандидатов.

Об этом свидетельствуют данные сайта политсилы.

Как известно, в субботу, 8 июня, в Киеве состоялся партийный съезд партии «Голос», на котором был представлен партийный список, а также кандидаты в одномандатных избирательных округах.

От Николаевской области, которая поделена на 6 избирательных округов, политсила выставила кандидатов только на два округа. По округу №127 (Заводский район Николаева, Очаковский и Николаевский районы области) в Раду баллотируется Ольга Покровская. По округу №132 (город Первомайск, Первомайский, Кривоозерский, Врадиевский, Арьузинский и Братский районы) в Раду баллотируется Роман Покровский.

В общей сложности, политсила выставила кандидатов только на 72 округа из 225.