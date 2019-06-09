«УДАР» идет на выборы только с «мажоритарщиками» – в Николаевской области у Кличко кандидатов нет

Партия Виталия Кличко «УДАР» решила не выставлять список на выборах Верховной Рады и сконцентрируется только на отдельных одномандатных избирательных округах.

Такое решение принял съезд партии, передает пресс-служба «УДАРа».

– Много политических сил идут на эти выборы. Мы понимаем, насколько сложными они будут. И прежде всего - для украинских избирателей... Важно, чтобы голоса за демократические силы, которые будут предлагать реальный план изменений и преобразований, не были рассеяны. Чтобы не произошло реванша тех сил, против которых мы боролись на Майдане. Поэтому на эти досрочные выборы от «УДАРа» пойдут мажоритарщики, которые готовы эффективно работать в округах, отчитываться перед людьми и воплощать запросы своих избирателей, - заявил лидер «УДАРа».

Сам Кличко намерен остаться на должности мэра Киева и не будет баллотироваться в Верховную Раду.

Он также пообещал, что партия намерена провести обновление.

Кроме того, сайт LB.ua опубликовал список кандидатов. Что примечательно, округов в Николаевской области в этом списке нет.

№89 (Снятын) - Юрий Соловей, депутат Верховной Рады

№90 (Белая Церковь) - Владимир Костиков, помощник нардепа Артура Палатного

№91 (Фастов, Макаров) - Орест Криштофович, помощник Артура Палатного

№92 (Узин) - Александр Канюра, помощник Артура Палатного

№93 (Мироновка, Переяслав-Хмельницкий) - Николай Головин, помощник нардепа Олега Великина

№94 (Обухов, Васильков) - Богдан Зайцев, помощник Артура Палатного

№95 (Ирпень) - Мирослава Смирнова, глава Киевско-Святошинской РГА

№96 (Вишгород, Буча) - Сергей Федорченко, помощник Артура Палатного

№98 (Борисполь) - Игорь Левитас, депутат Бориспольского горсовета

№115 (Львов) - Владимир Квурт, мэр города Винники

№116 (Львов) - Роман Грицевич, депутат Львовского горсовета

№119 (Броды) - Сергей Ивах, депутат Львовского горсовета

№125 (Старый Самбор) - Марьян Антошик, депутат Старосамборского горсовета

№126 (Стрый) - Андрей Кит, депутат Верховной Рады

№163 (Тернополь) - Игорь Побер, депутат Верховной Рады

№209 (Нежин) - Александр Харченко, депутат Киевсовета

№220 (Киев) - Валентин Мондриевский, замглавы Киевгорадминистрации

Напомним, ранее Виталий Кличко предложил бывшему президенту Грузии, экс-главе Одесской облгосадминистрации Михеилу Саакашвили возглавить его партию идти на выборы в Верховную Раду вместе. Однако Саакашвили отказался.