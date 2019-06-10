На Николаевщине окружком №131 принял Регламент, который нарушает законодательство и ограничивает права СМИ

Фото: архив Окружная избирательная комиссия №131 утвердила регламент работы, который значительно сужает права всех субъектов избирательного процесса и противоречит нормам Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины».

Об этом сообщает ОПОРА.

5 июня на заседании окружной избирательной комиссии № 131 соответствующим постановлением был утвержден Регламент работы ОИК. Как пояснил наблюдателю ОПОРЫ заместитель председателя ОИК Александр Киценко, регламент – это внутренний документ, который не подлежит распространению. Когда наблюдатель обратил внимание, что в соответствии с постановлением регламент должен быть размещен на информационном стенде, председатель комиссии согласился предоставить копию данного документа, как только в помещении ОИК появится копировальная техника. Поэтому сделать фотокопию регламента, который состоит из 25 страниц, наблюдателю ОПОРЫ удалось лишь 7 июня.

Так, в данном документе предусмотрено проведение закрытых заседаний ОИК, которые в соответствии с частью 4 статьи 3 категорически запрещается посещать представителям СМИ. Вместе с тем в части 28 статьи 8 данного регламента сказано, что «представители средств массовой информации, зарегистрированные в Центральной избирательной комиссии, проходят в зал заседаний комиссии по удостоверениям по списку, представленном секретариатом окружной избирательной комиссии председательствующему на заседании комиссии». Также в данном документе ограничивается право журналистов на фото- и видеосъемку, она может вестись только с разрешения председательствующего на заседании.

Данным регламентом определяется и присутствие на заседании других лиц.

«На закрытом заседании окружной избирательной комиссии без приглашения имеют право присутствовать члены Центральной избирательной комиссии и другие представители Центральной избирательной комиссии, уполномоченные на это постановлением или другим решением Центральной избирательной комиссии, а также представители субъектов избирательного процесса, присутствие которых определено Законом, по их письменному заявлению, исключительно по рекомендации согласительного совета окружной избирательной комиссии и по решению окружной избирательной комиссии. В случае отсутствия на заседании комиссии инициаторов заседания и приглашенных лиц, заседание комиссии отменяется», – говорится в части 2 статьи 3.

Кроме того, в регламенте прописано, что окружная избирательная комиссия может официально пригласить или требовать присутствия на заседании комиссии любого должностного лица, исполняющего свои полномочия в сфере избирательного процесса на территории избирательного округа.

Данный документ устанавливает ограничения относительно самого заседания ОИК № 131. В частности в части 27 статьи 8 сказано, что членам окружной комиссии или приглашенным запрещено заходить в зал, где проходит заседание ОИК № 131, после того, как оно началось.

Также данным документом регламентируется порядок выступлений и отмечается, что «на заседании окружной избирательной комиссии никто не может выступать без разрешения председательствующего». В то же время в части 1 статьи 21 регламента сказано, что «члены Центральной избирательной комиссии или уполномоченные ими лица, члены окружной избирательной комиссии, субъекты избирательного процесса с правом совещательного голоса, имеют гарантированное право на выступление с рассматриваемого вопроса повестки дня…». Стоит отметить, что в данной норме не предусмотрено право выступления на заседании ОИК официальных наблюдателей.

Регламент запрещает членам ОИК № 131 отказываться голосовать, «отказ от голосования приравнивается к отсутствию члена окружной избирательной комиссии на заседании комиссии без уважительных причин».

Кроме того, некоторые ссылки на нормы Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины» указаны в Регламенте работы ОИК №131 некорректно. Например, в статье 2 регламента сказано: «По решению окружной избирательной комиссии, принятому большинством голосов членов комиссии от многочисленного состава комиссии, ее заседания могут проводиться в другом месте (выездные заседания) в случаях, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 26 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины», в то время как в вышеупомянутом законе в статье 26 вообще отсутствует пункт 5.

– Данный регламент противоречит нормам Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» и значительно сужает права всех субъектов избирательного процесса. Также, согласно данному Регламенту, окружная комиссия значительно превышает свои полномочия, предусмотренные статьей 31 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины, – комментирует координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Николаевской области Дмитрий Баштовой.

Поэтому координатор обратился в ЦИК с просьбой проверить факты возможного нарушения избирательного законодательства и дать правовую оценку действиям ОИК № 131.

Как известно, одномандатный избирательный округ №131 включает в себя города Вознесенск, Южноукраинск, Березанский, Веселиновский, Вознесенский, Доманевский, Еланецкий районы.