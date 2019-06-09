Зеленский пообещал, что «Слуга Народа» будет лишать мандата за кнопкодавство в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал лишать депутатов мандата за кнопкодавство, а также заявил что партия «Слуга Народа» намерена отменить депутатскую неприкосновенность.

Об этом сообщает «Interfax».

«Люди, которые сегодня собрались, нас не подведут. Они не идут в парламент ради неприкосновенности, потому что мы ее отменим. Они не идут отбывать номер, потому что за кнопкодавство мы будем лишать мандата. Они не идут ради обогащения, потому что за это мы будем сажать», - сказал он на съезде партии «Слуга народа» в воскресенье в Киеве.

Напомним, сегодня, 9 июня, в киевском ботаническом саду состоялся съезд партии Владимира Зеленского «Слуга народа», на котором были представлены первые 100 фамилий избирательного списка политсилы, а также отдельный кандидаты на одномандатных избирательных округах.

До этого, 7 июня Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором раскритиковал депутатов Верховной Рады.