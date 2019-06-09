У Зеленского встретились с родственниками задержанных в Бангладеш парней – на помощь украинцам вылетает консульская группа

В воскресение, 9 июня, заместитель главы Администрации Президента Украины Кирилл Тимошенко встретился с родственниками шестерых украинских граждан, которые исчезли во время заграничного путешествия в Бангладеш.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Отмечается, что 29 мая шесть друзей-спортсменов из города Бердичева в возрасте от 18 до 45 лет отправились в туристическую поездку в Бангладеш.

«Последний раз родственники общались с ними по телефону 31 мая. С первого июня и до сих пор связаться с ними не удавалось. После многочисленных обращений в МИД Украины, консульства Украины в Индии родственники пропавших обратились и к Президенту Украины Владимиру Зеленского. Известно, что шесть украинцев вместе с несколькими гражданами Румынии и Болгарии были задержаны полицией Народной Республики Бангладеш. Им инкриминируют ограбление банкомата в составе ОПГ и сопротивление представителям местной полиции во время задержания», – говорится в сообщении.

На встрече Кирилла Тимошенко с родными задержанных граждан, в которой принял участие представитель МИД Украины, было согласовано, что в ближайшее время в Народную Республику Бангладеш вылетает консульская группа во главе с Александром Громовым, первым секретарем по консульским вопросам Посольства Украины в Республике Индия, которая на месте детально выяснит ситуацию и окажет необходимую помощь, в частности в поиске частного адвоката для граждан Украины.

В то же время, как сообщил УНН заместитель директора Департамента консульской службы — начальник Управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич, посольство Украины в Индии обратилось нотой в Министерство иностранных дел государства Бангладеш в связи с задержанием граждан Украины.

– В связи с задержанием граждан Украины в Бангладеш Посольство Украины в Индии безотлагательно обратилось нотой в МИД Бангладеш с ходатайством объяснить причину задержания и сообщить об условиях содержания и состоянии здоровья задержанных. На 10 июня запланирована встреча дипломатов Посольства в Посольстве Бангладеш в Дели по вопросу получения информации по делу, — сообщил собеседник.

По его словам, в настоящее время консул Украины готовится к командировке в Бангладеш с целью посещения в учреждении содержания граждан Украины, а также проведения встреч с компетентными органами страны.

– Посольство Украины поддерживает контакт с адвокатом задержанных и родными. Данное дело находится на контроле МИД и Посольства Украины в Индии, — добавил заместитель директора Департамента консульской службы.

Как известно, в Бангладеш правоохранительные органы арестовали шестерых граждан Украины по подозрению в мошенничестве с банковскими карточками и незаконном обогащении.