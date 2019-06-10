Нардеп Козырь потребовал, чтобы министерство АПК безотлагательно занялось распаевкой земель ГП «Степовое»

Народный депутат Украины Борис Козырь направил обращение на имя исполняющей обязанности Министра аграрной политики и продовольствия Ольги Трофимцевой с требованием безотлагательно заняться вопросом распаевки земель государственного предприятия «Племрепродуктор «Степовое».

— Из-за неэффективного руководства предприятием нарастает социальное напряжение среди работников предприятия. Вместе с тем, людьми поднимается вопрос приватизации и распаевки предприятия. В связи с этим, донося мнение людей к власти, требую безотлагательно рассмотреть вопрос о начале процедуры распаевки государственного предприятия «Племрепродуктор «Степовое» и прошу предоставить разъяснение, почему до сих пор упомянутый процесс не был начат, - сказано в обращении.

В своем обращении Борис Козырь отметил, что некогда прибыльное предприятие «Племрепродуктор «Степовое» на сегодня имеет налоговый долг в размере 2,5 миллиона гривен.

— Руководство государственного предприятия, при неизменности штатной численности работников, безосновательно сократило отчисления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2018 год на 61% в сравнении с 2017, - говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 31 мая, под зданием Николаевской прокуратуры митинговали сотрудники ГПП «Степовое» против того, что их намеренно доводят до банкротства, чтобы завладеть их активами и земельными участками.