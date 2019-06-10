На предстоящих выборах в парламент лидирует «Слуга народа», набирает позиции «Голос», – опрос

На внеочередных выборах в Верховную Раду в парламент есть шанс попасть у пяти партий: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии за период с 26 мая по 7 июня, передает УП.

Так, за президентскую партию «Слуга народа» готовы проголосовать 48,5% опрошенных украинцев, которые определились с выбором.

Еще 11,8% респондентов выразили желание проголосовать за политсилу «Оппозиционная платформа - За Жизнь», 8,1% - за партию «Блок Петра Порошенко «Солидарность» («Европейская солидарность» - прим.), 7,8% - за партию «Всеукраинское объединение «Батькивщина» и 5,6% - за партию «Голос».

Среди партий, которые пока не преодолевают необходимый 5% барьер оказались «Сила и честь», за которую готовы проголосовать 3,8% респондентов, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,9%, ВО «Свобода» - 1,9% и «Гражданская позиция» - 1,8%.

За другие восемь партий выразили желание проголосовать менее 1% избирателей.

В частности, за партию «Оппозиционный блок» - 0,9%, «Наши» - 0,7%, «Видродження» - 0,6%, «Объединение «Самопомич»- 0,6%, «Украинская стратегия» - 0,5%, «Национальный корпус» - 0,4%.

За другие партии готовы проголосовать всего 3,6%.

Сообщается, что опрос был проведен методом личного интервью.

Был опрошен 2021 респондент, которые проживают в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой ​​стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним, что по данным опроса социологической группы «Рейтинг», лидером электоральных симпатий среди политических сил остается партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 48,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.