Николаевский «фронтовик» Савка пойдет на выборы от Радикальной партии Ляшко под пятым номером

В понедельник, 10 июня, в Киеве в парке имени Тараса Шевченко состоялся партийный съезд Радикальной партии Олега Ляшко, на котором были представлены первые 40 фамилий избирательного партийного списка.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Примечательно, что под номером 5 в этом списке оказался народный депутат от «Народного фронта», николаевец Иван Савка. Во время съезда, который проходил у памятника Тарасу Шевченко в Киеве, Савка стоял рядом с Ляшко.

А под номером 9 в Раду баллотируется супруга другого николаевского нардепа Давида Макарьяна Алена Кошелева.

Кроме того, 12-м в списке идет еще один действующий нардеп – «фронтовик» Георгий Логвинский.

Как известно, Иван Савка, экс-заместитель командира 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, принял присягу народного депутата Украины в октябре 2018 года. Он вошел в Раду вместо Ирины Ефремовой.

Ранее в комментарии «Преступности.НЕТ» он заявил, что после окончания каденции собирается вернуться к службе.

– Как военнослужащий я беспартийный, я откомандирован в Верховную Раду Украины, согласно действующему законодательству. Поэтому здесь я до окончания каденции 8-го созыва, после этого я приступаю к своим функциональным обязанностям, как военнослужащий, чтобы дальше стоять на защите государства, – сказал Савка в конце мая этого года.

Напомним, как блогер Серж Марко на своей странице в Facebook рассказал, что Савка ранее подал документы на награждение себя орденом Богдана Хмельницкого и указал в них, что якобы застрелил российского снайпера. Сделал он это якобы из пистолета Макарова с дистанции 300 метров.

Стоит отметить, что согласно последним данным социологических служб, рейтинг Радикальной партии составляет от 1,2 до 2,9% при проходном барьере в Раду в 5%.