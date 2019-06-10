Объединение националистов выдвинет своих кандидатов на четырех округах Николаевщины – глава местной «Свободы» пойдет по списку

Объединенные к выборам в Верховную Раду националистические партии выдвинули в одномандатных округах Николаевской области четырех кандидатов, а глава Николаевской областной организации партии «Свобода» Демид Губский пойдет на выборы в партийном списке.

Об этом Демид Губский написал на своей странице в Facebook.

На съезде 9 июня ВО «Свобода», «Национальный Корпус», «Правый сектор», «Украинская Добровольческая Армия», ОУН и «Конгресс украинских националистов» приняли решение идти на выборы в Верховную Раду общим списком.

В одномандатном округе №127 (город Очаков, Заводской район города Николаева, Николаевский, Очаковский районы) от националистов будет баллотироваться в прошлом шахтер, главный энергетик шахты Засядько Сергей Чигринский.

В 128-м округе (Ингульский и Корабельный районы города Николаева) – старший научный сотрудник краеведческого музея, экскурсовод Татьяна Губская.

От объединенных националистов на 129-м (Центральный район города Николаева, Витовский район) одномандатном округе на выборы пойдет офицер в отставке, журналист и активист Юрий Кошковский.

В 132-м – депутат Первомайского городского совета, экс-советник заместителя министра обороны, юрист, правозащитник Михаил Медведчук.

В комментариях под записью Губский пояснил, что на 131-м округе националсты решили не выставлять кандидатуру, чтобы «аккумулировать усилия на этих четырех». Сам Губский пояснил, что будет идти на выборы в партийном списке националистов.