Обновленный «Оппоблок» провел съезд – владелец николаевского завода стал №5 в предвыборном списке

«Оппозиционный блок» провел так называемый «форум объединенных оппозиционных сил «Доверяй Делам», на котором назвал своих кандидатов на выборах в Верховную Раду.
Об этом сообщает «РБК-Украина».
Партия «Оппозиционный блок» выдвинула 225 кандидатов в списке по общегосударственному избирательному округу. Среди кандидатов:
1. Евгений Мураев – нардеп, владелец телеканала «Наш».
2. Александр Вилкул – нардеп, экс-вице-премьер-министр во времена Партии регионов.
3. Геннадий Кернес – мэр Харькова;
4. Геннадий Труханов – мэр Одессы;
5. Вадим Новинский – нардеп, владелец завода «Николаевская верфь СМГ» (бывший «Черноморский судостроительный завод»), бывший российский, а теперь украинский олигарх.
6. Вадим Бойченко – мэр Мариуполя.
7. Владимир Буряк – мэр Запорожья.
8. Богдан Андреев – мэр Ужгорода.
9. Ульяна Ткаченко – депутат Хмельницкого областного совета.
10. Владимир Пилипенко - экс-депутат Верховной Рады.
Отметим, что если «РБК» ставит Новинского на пятое место в списке, то пресс-служба полисилы просто отмечает, что он вошел в первую десятку.
Напомним, ранее «Оппозиционный блок», партия «Наши» Евгения Мураева, «Відродження», партия Геннадия Труханова и Геннадия Кернеса «Доверяй делам» и партия «Мира и развития» объединились для участия в досрочных выборах в Раду.