Обновленный «Оппоблок» провел съезд – владелец николаевского завода стал №5 в предвыборном списке

«Оппозиционный блок» провел так называемый «форум объединенных оппозиционных сил «Доверяй Делам», на котором назвал своих кандидатов на выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Партия «Оппозиционный блок» выдвинула 225 кандидатов в списке по общегосударственному избирательному округу. Среди кандидатов:

1. Евгений Мураев – нардеп, владелец телеканала «Наш». 2. Александр Вилкул – нардеп, экс-вице-премьер-министр во времена Партии регионов. 3. Геннадий Кернес – мэр Харькова; 4. Геннадий Труханов – мэр Одессы; 5. Вадим Новинский – нардеп, владелец завода «Николаевская верфь СМГ» (бывший «Черноморский судостроительный завод»), бывший российский, а теперь украинский олигарх. 6. Вадим Бойченко – мэр Мариуполя. 7. Владимир Буряк – мэр Запорожья. 8. Богдан Андреев – мэр Ужгорода. 9. Ульяна Ткаченко – депутат Хмельницкого областного совета. 10. Владимир Пилипенко - экс-депутат Верховной Рады.

Отметим, что если «РБК» ставит Новинского на пятое место в списке, то пресс-служба полисилы просто отмечает, что он вошел в первую десятку.

Напомним, ранее «Оппозиционный блок», партия «Наши» Евгения Мураева, «Відродження», партия Геннадия Труханова и Геннадия Кернеса «Доверяй делам» и партия «Мира и развития» объединились для участия в досрочных выборах в Раду.