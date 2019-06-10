«Это будет впервые за историю независимости Украины», – Зеленский заявил, что придет в суд по отмене досрочных выборов в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что придет на заседание Конституционного суда во вторник, 10 июня, на котором будет рассматриваться иск об отмене Указа о роспуске Парламента и назначении досрочных выборов.

Соответствующее видеообращение он разместил на своей странице в Facebook.

– Завтра Конституционный суд Украины будет рассматривать вопрос роспуска Парламента. Меня пригласили на это заседание. И это будет впервые за 28 лет истории независимости Украины, когда Президент придет на заседание, а не наоборот, когда хозяин вызывает своих слуг, своих судей к себе в кабинет. Обязательно буду. Мы уверены в нашей юридической позиции, но самое главное, это моя позиция как Президента, когда я распускал Парламент – это был и есть огромный запрос украинского народа, воля народа и я всегда ее буду защищать. Я вас поддерживаю и завтра буду чувствовать вашу поддержку. Заседание Конституционного суда в 10 утра, – сказал Зеленский.

Как известно, на инаугурации 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и объявил досрочные выборы. 21 мая в Администрации Президента Украины состоялось заседание с представителями Верховной Рады и главами фракции относительно роспуска парламента. 22 мая нардепы отказались поддержать законопроекты Зеленского о смене избирательного законодательства и изменении закона о публичных закупках. 23 мая указ Президента Зеленского о роспуске Рады и внеочередных парламентских выборах вступил в силу.

24 мая в Украине стартовала избирательная кампания внеочередных выборов в Верховную Раду.

Однако по инициативе Народного фронта в Конституционный суд был направлен иск за подписью 62 нардепов об отмене соответствующего Указана Зеленского.