Секретарем Национального инвестсовета станет бизнесмен и волонтер из Николаева Арахамия, - СМИ

Николаевский бизнесмен, владелец IT-компании «Template Monster», волонтер Давид Арахамия станет секретарем Национального инвестиционного совета.

Об этом сообщает «AIN.UA», в комментарии которому Арахамия подтвердил свое назначение.

Как известно, в воскресение, 9 июня, в Киеве состоялся съезд «Слуги народа», в ходе которого Давид Арахамия был представлен как кандидат по избирательному списку партии под №4. Это означает, что он однозначно попадет в новый состав Рады.

Отмечается, что Давид Арахамия не указал точную дату вступления в должность. К тому же на сайте Президента пока нет указа о его назначении.

По словам Арахамии, роль инвестсовета заключается в том, чтобы координировать позицию Украины как страны по отношению к инвесторам, продвигать новые инвестпроекты, увеличивать объемы инвестиций, и соответственно — количество новых рабочих мест.