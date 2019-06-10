Секретарем Национального инвестсовета станет бизнесмен и волонтер из Николаева Арахамия, - СМИ

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Николаевский бизнесмен, владелец IT-компании «Template Monster», волонтер Давид Арахамия станет секретарем Национального инвестиционного совета.

Об этом сообщает «AIN.UA», в комментарии которому Арахамия подтвердил свое назначение.

Как известно, в воскресение, 9 июня, в Киеве состоялся съезд «Слуги народа», в ходе которого Давид Арахамия был представлен как кандидат по избирательному списку партии под №4. Это означает, что он однозначно попадет в новый состав Рады.

Отмечается, что Давид Арахамия не указал точную дату вступления в должность. К тому же на сайте Президента пока нет указа о его назначении.

По словам Арахамии, роль инвестсовета заключается в том, чтобы координировать позицию Украины как страны по отношению к инвесторам, продвигать новые инвестпроекты, увеличивать объемы инвестиций, и соответственно — количество новых рабочих мест.

«Это — не условное «министерство инноваций», а совещательный орган, который отвечает за построение отношений с инвесторами, перевод их пожеланий в реальные изменения внутри государства. Лично для себя я установил два KPI: количество прямых иностранных инвестиций в страну, не считая инвестиции в ценные бумаги, и количество созданных рабочих мест. Буду считать очень крутым результатом, если за несколько лет получится удвоить эти показатели», - сообщил предприниматель.

Справка:

Национальный инвестиционный совет — это консультативный орган при администрации Президента, созданный в 2016 году. Ранее его возглавлял Борис Ложкин, сооснователь холдинга UMH. Этот совет занимается привлечением инвестиций в страну, госполитикой по улучшению инвестиционного климата.

В свою очередь, свое решение баллотироваться в Верховную Раду от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия объяснил тем, что команда нынешнего Президента – это люди, которые по-настоящему верят и хотят.

Julia Davudenko

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