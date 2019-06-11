Зеленский объявил конкурс на нового судью ЕСПЧ от Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объявил конкурс на судью ЕСПЧ от Украины.

Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

Так, Владимир Зеленский объявил конкурс на должность судьи Европейского суда по правам человека от Украины, а также создал комиссию, для отбора кандидатов. Кроме этого, президент отменил соответствующие указы бывшего главы государства Петра Порошенко.

«С целью обеспечения отбора кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины на выполнение Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины (прилагается).

2. Образовать Комиссию для проведения конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины (далее - Комиссия) и утвердить ее персональный состав (прилагается).

3. Ликвидировать конкурсную комиссию по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины, образованную Указом Президента Украины от 4 апреля 2019 № 100 «О конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины».

4. Объявить конкурс по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

5. Комиссии обеспечить проведение конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

6. Министерству иностранных дел Украины обеспечить: проведение тестирования участников конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины относительно определения уровня владения ими официальных языках Совета Европы; внесение в установленном порядке в Совет Европы по результатам проведения конкурса списка кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

7. Признать утратившими силу: Указ Президента Украины от 1 ноября 2007 года № 1043 «О Порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины»; Указ Президента Украины от 4 апреля 2019 № 100 «О конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины».

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.» - говорится в постановлении.