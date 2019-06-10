Николаевского нардепа Козыря включили в топ-10 «кнопкодавов» нынешнего созыва парламента

Николаевский народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Борис Козырь попал в топ-10 «кнопкодавов» этого созыва Верховной Рады.

Об этом сообщает движение «Чесно».

«Кнопкодавы» – это народные депутаты, которых по меньшей мере один раз поймали на неперсональном голосовании. Представители движения подсчитали, что Козырь занял девятое место в рейтинге «кнопкодавов» и 40 раз проголосовал за других нардепов. Лидер этого антирейтинга – нардеп Антон Яценко, который 127 раз нажимал кнопки голосования за других депутатов.

«Согласно статье 84 Конституции, голосование на заседаниях Верховной Рады Украины осуществляется народными депутатами лично. К нарушениям персонального голосования относятся случаи, когда народный депутат голосует за себя и за своих коллег. Мы не учитываем случаев голосования с чужого места… Нарушение может подтверждаться на основании: 1) видеомониторинга в Верховной Раде с последующей верификацией народных депутатов с помощью сайта ВРУ и размещения нардепов в сессионном зале; 2) сообщений в СМИ; 3) личных признаний народных депутатов», - сообщили в движении.

Напомним, к примеру, в 2015 году Борис Козырь попался на кнопкодавстве во время голосования за отмену налогов при ввозе электроавтомобилей.