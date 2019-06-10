«Вы 5 лет манипулировали»: Вакарчук возмутился, что его фото с Притулой использовал паблик «Киев за ПП»

В Тwitter-аккаунте «Київ за ПП» опубликовали фотографию певца Святослава Вакарчука и шоумена Сергея Притулы, используя фирменную рамку «Київ за ПП. Разом переможемо». В ответ на это Вакарчук призвал администраторов аккаунта не манипулировать.

Соответствующие посты опубликованы в Тwitter.

8 июня «Київ за ПП» (за экс-Президента Украины Петра Порошенко, - прим.) запостил фотографию в своейственной им рамке с текстом, поддерживающим Порошенко.

«Телеведущий, волонтер и общественный активист принял решение идти на выборы в Верховную Раду по списку партии «Голос» Святослава Вакарчука. В партийном списке он находится на 30 позиции, при этом, по его словам – Вакарчук предлагал ему место в первой десятке».

В этот же день на пост отреагировал и сам Вакарчук, который заявил, что не имеет никакого отношения к этому паблику.

«Не манипуируйте людьми! Вы уже наманипулировали за 5 лет! Хватит!» - ответил лидер «Голоса».

Спустя некоторое время пост был удален, а администаторы паблика признали, что не Вакарчук действительно не имеет к ним никакого отношения и извинились перед певцом.

Как известно, в субботу, 8 июня, в Киеве состоялся партийный съезд партии «Голос», на котором был представлен партийный список, а также кандидаты в одномандатных избирательных округах.

Позже стало известно, что от Николаевской области, которая поделена на шесть избирательных округов, политсила выставила кандидатов только на два округа. По округу №127 (Заводский район Николаева, Очаковский и Николаевский районы области) в Раду баллотируется Ольга Покровская. По округу №131 (города Вознесенск, Южноукраинск, Березанский, Веселиновский, Вознесенский, Доманевский, Еланецкий районы) в Раду баллотируется Роман Покровский.

Напомним, что журналист государственной газеты «Голос Украины» Василий Чепурной отличился расистским постом на своей странице в Facebook. Он недоволен тем, что спортсмен Жан Беленюк идет в депутаты.