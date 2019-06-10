В АП заявили, что Зеленский настаивает на увольнении всех глав ОГА, а новых ищут с привлечением международных компаний

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на увольнении всех председателей областных государственных администраций.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель, передает «Радио свобода».

Как известно, 5 июня Кабинет министров Украины согласовал увольнение ряда глав областных государственных администраций. В том числе правительство одобрило и отставку главы Николаевской ОГА Алексея Савченко.

«На самом деле президент Украины настаивает на том, что должны быть освобождены все губернаторы. Сейчас речь идет о 13 (главах ОГА - ред.) И продолжается процесс поиска профессионалов, которые могут возглавить ОГА», – сказала Мендель.

Она отметила, что в отборе председателей областных государственных администраций участвуют международные HR-компании.

«Кроме того, желательно, чтобы эти кандидаты уже имели какой-то план, понимание, с кем они будут работать на местах», – заявила Мендель.

Напомним, что после результатов второго тура президентских выборов, 22 мая, глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что подал в отставку. Позже на 31 мая глава Николаевской ОГА Алексей Савченко созывает расширенное рабочее совещание с руководителями органов местной власти и самоуправления. На котором вручил грамоты чиновникам горсовета и облсовета, а также поблагодарил всех за работу.

Первый заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Вячеслав Бонь заявил, что уйдет с должности, потому что не хочет работать с новоизбранным Президентом Украины.

При этом, заместители главы Николаевской областной государственной администрации Валентин Гайдаржи и Александр Трайтли еще не решили, какие у них будут планы, после того, как Президент Украины Владимир Зеленский назначит нового главу ОГА.