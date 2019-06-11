Сессия Николаевского горсовета: Депутаты собрались на седьмое пленарное заседание ОНЛАЙН

Во вторник, 11 июня, в Николаевском городском совете проходит седьмое пленарное заседание 51-й очередной сессии.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно в повестке дня земельные вопросы. Напомним, что вопросы из раздела «разное» депутаты рассмотрели на первом пленарном заседании сессии 14 марта. На втором пленарном заседании депутаты согласовали некоторые социальные вопросы, а после того, как депутаты стали отрицательно голосовать за вопросы горожан, Сенкевич прервал сессию. На третьем пленарном заседании, 9 апреля, депутаты утвердили более 100 вопросов, которые касаются граждан города, а также те, которые касаются коммунальных предприятий. За вопросы частников депутаты голосовали отрицательно. 25 апреля состоялось четвертое заседание сессии. По причине того, что тогда в зале осталось всего шесть депутатов, Сенкевич объявил еще один перерыв. В четверг, 16 мая, депутаты вновь проработали не долго и ушли на перерыв.

6 июня, на шестом пленарном заседании, депутаты поддержали вопрос о прекращении деятельности коммунальных учреждений здравоохранения города Николаева в результате реорганизации путем преобразования в коммунальные некоммерческие предприятия. А также согласились принять в собственность города дворец спорта «Трудовые резервы».

В зале ведется онлайн-трансляция: