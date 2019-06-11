В СБУ рассказали о ходе расследования уголовного производства по визиту Бойко и Медведчука в Россию

Служба Безопасности Украины прокомментировала визит украинских политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Россию.

Соответствующий комментарий опубликован на официальной странице службы в Facebook.

«Комментарий СБУ по поводу визитов украинских политиков к чиновникам РФ. В Службе Безопасности Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения преступлений статьи 110 (посягательство на территориальную целостность) и 111 (государственная измена) УК, в ходе расследования которого также исследуются обстоятельства визита в марте этого года в Москву Виктора Медведчука и Юрия Бойко. Сейчас продолжается, предназначенная постановлением Шевченковского районного суда г. Киева от 21.02.19, лингвистическая экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины. Заметим, что в соответствии с ч.6 ст. 244 УПК следователь судья самостоятельно определил экспертное учреждение, которому необходимо поручить проведение экспертизы.

Материалы по поводу визита вышеупомянутых лиц в июне этого года в Санкт-Петербурге могут быть также проверены в рамках этого уголовного производства. Ждем результатов экспертизы для предоставления правовой оценки действий Медведчука и Бойко во время визита в РФ.» - говорится в сообщении.