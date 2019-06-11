Конституционный суд рассматривает иск 62 нардепов на роспуск Зеленским Верховной Рады ОНЛАЙН

Большая палата Конституционного Суда Украины во вторник, 11 июня, рассмотрит иск 62 народных депутатов на указ Президента Украины о роспуске парламента и проведении досрочных выборов в Верховную Раду 11 июня.

Как известно, на инаугурации 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и объявил досрочные выборы. 21 мая в Администрации Президента Украины состоялось заседание с представителями Верховной Рады и главами фракции относительно роспуска парламента. 22 мая нардепы отказались поддержать законопроекты Зеленского о смене избирательного законодательства и изменении закона о публичных закупках. 23 мая указ Президента Зеленского о роспуске Рады и внеочередных парламентских выборах вступил в силу.

24 мая в Украине стартовала избирательная кампания внеочередных выборов в Верховную Раду.

Однако по инициативе «Народного фронта» в Конституционный суд было направлено иск за подписью 62 нардепов об отмене соответствующего указа Зеленского.

В суде ведется трансляция:

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10:39 Суд выделил каждому представителю стороны по 30 минут для выступления. Сначала выступают субъекты подачи конституционного представления. Потом перед судом выступят представители Президента Украины.

10:23 Судья-докладчик по делу Виктор Кривенко зачитывает суть представления 62 нардепов.

Часть нардепов считают, что закон о роспуске парламента является неконституционным. В представлении они указывают, что аргумент Зеленского для роспуска парламента не мог быть использован из-за отсутствия коалиции.

10:19 После краткого выступления Президент сообщил, что покинет суд, чтобы его не обвиняли в давлении на судей.

10:18 Зеленский говорит, что его решение законно. Он подчеркнул, что уровень доверия населения к Раде всего 4%. Он отметил, что нардепы просто пытаются удержаться в своем статусе.

10:09 В зал суда прибыл Президент Украины Владимир Зеленский. Также в зале присутствуют нардепы Андрей Тетерук, Олег Куприенко, Игорь Алексеев, которые инициировали подачу конституционного представления.

10:05 Конституционный суд начинает заседание. Оглашают состав судей. Ни от кого из состава суда не поступали сообщения о конфликте интересов или отводы. Кворум есть.

09:57 Перед зданием КСУ несколько десятков человек протестуют против роспуска Рады. Видны черно-красные знамена «Правого сектора», активистки рисуют плакаты о том, что «Сегодня он переступил через Конституцию», «Береги Украину» и «Нет Конституционному перевороту», передает «Страна»

К зданию суда стянули силовиков. На улице Антоновича стоят четыре автозака с бойцами Нацгвардии, и два автобуса со спецназовцами. У суда дежурят не менее трех машин патрульной полиции. Улицу Жилянская патрулируют полицейские и полиция диалога.