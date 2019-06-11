Гройсман: «Я иду в Раду не снова, а впервые – с командой, которую я сформировал»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что его команда, которую он сформировал, и с которой впервые пойдет на выборы в Раду – это люди, которые умеют принимать решения и воплощать их в жизнь, понимая при этом все вызовы, которые перед ними стоят.

Об этом он заявил в ходе партийного съезда «Украинской стратегии».

В своей политсиле Гройсман, будучи самым молодым политиком с опытом работы на руководящих должностях как в местном самоуправлении, так и парламенте и правительстве, сделал упор именно на молодых людей – средний возраст первой десятки партии составляет 44 года. При этом самому молодому члены команды премьер-министра – 35 лет.

– Когда мне было 28, я хотел, чтобы в родном городе качество жизни изменилась. Я пообещал горожанам, если они доверятся мне, я сделаю все, чтобы город процветал. У меня была замечательная команда и я сделал все, чтобы изменения стали ощутимы. В 41 я чувствую ответственность за страну. Я знаю, как делать ощутимые для каждого из нас изменения, – отметил Гройсман.

Также, по словам премьер-министра, решение идти на выборы отдельной политсилой было продиктовано желанием провести быстрые реформы с людьми, которые знают, что нужно делать.

– Я решил, что не хочу быть игроком чужой сборной, не хочу и дальше преодолевать препятствия, замедляющие изменения, которые нужны людям. Поэтому решил сформировать собственную команду «Украинская стратегия», которая знает, как сделать быстрые изменения, знает, в чем проблемы и как их решить, чтобы они больше не возникали. Команда, умеет принимать решения и воплощать их, и хорошо понимает все вызовы, которые перед ней стоят. Страна для меня – не просто место на карте. Это 45 млн человек с возможностями. И каждый сможет себя реализовать: от ребенка до пожилого человека, – отметил Владимир Гройсман на съезде.

Именно с целью изменений в команду Гройсмана пришли те квалифицированные кадры, у которых уже есть опыт в воплощении успешных реформ в различных сферах. Вместе с ним в Верховную Раду идут Лилия Гриневич, первая женщина, которая заняла кресло министра образования за время Независимости Украины и внедряет реформу образования; Александр Саенко, самый молодой министр в Кабмине, специализируется на реформе госслужбы, а также на вопросах приватизации и введения корпоративного управления на госпредприятиях; Евгений Нищук, министр культуры Украины, который занимается вопросами возрождения украинского кино, развития современной украинской книги и в целом украинской культуры; Павел Петренко, министр юстиции Украины, занимающийся созданием и развитием центров бесплатной правовой помощи гражданам; Сергей Марченко, соавтор изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы, а также автор принципа «деньги ходят за пациентом» в реформе медицины; Павел Яблонский, секретарь горсовета Винницы, которая входит в тройку лучших городов Украины; Виктор Еленский, один из самых эффективных народных депутатов Украины.

– Я с этой командой, потому что чувствую большую ответственность – перед коллегами, перед педагогами, перед всей страной. Революция Достоинства была полна стремлением изменений. Настоящих изменений. Правительства, которые работали в течение последних 5 лет, эти изменения начали. Были препятствия. Были ошибки. Были и большие достижения. Именно эти правительства поставили страну на путь европейской интеграции, начали трансформации, которые годами требовала Украина. Наша задача – держать в памяти сделанное и единственную цель – успешную, соборную, независимую Украину. В которой каждый человек может достичь счастья, успеха и самореализации, – отметила Лилия Гриневич, выступая на съезде.

Такого же мнения придерживается и ее коллега по Кабмину Александр Саенко.

– Мне 35 лет и я самый молодой министр в этом правительстве. Я пример того, что в последние годы сотни молодых людей приходят в правительство, в местные органы власти. Мы вместе начали менять систему, совместно проводить реформы, которые так необходимы нашей стране. И для меня важно, чтобы эти реформы не останавливались, поэтому я стал частью команды «Украинский стратегии Гройсмана». Сегодня мы идем за доверием к людям, для того чтобы делать Украину европейским, сильным, эффективным государством, – отметил он.

Кроме того, Владимир Грйосман пригласил в команду людей, которые занимались защитой Украины, ее территориальной целостности и суверенитета. В команду премьер-министра вошли первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова, которая представляет Украину и интересы украинцев и крымских татар на международной арене, и Андрей Тетерук, народный депутат Украины, который добровольцем пошел в АТО, где стал командиром батальона патрульной службы милиции особого назначения «Миротворец».

По словам Эмине Джапаевой, у команды Грйосмана есть три ключевых элемента: визия, опыт и главное – непреодолимое желание сделать Украину не просто местом на карте.

– 26 февраля этого года, ко Дню сопротивления Крыма российской оккупации, когда мы проводили «Крымской форум», премьер-министр Владимир Гройсман сказал вроде бы очень простые, но и очень очевидные слова: «Крым был, есть и будет украинским». Никто из вас в этом не сомневается, но я точно знаю, что для того, чтобы это было реальностью, мы все должны ежедневно много работать. И я считаю, что именно «Украинская стратегия Гройсмана» и формула этой политической силы содержит ответы на то, чтобы это стало реальностью, - отметила в своем выступлении Джапарова.

Также были озвучены и планы, с которыми политсила идет на выборы. Главными приоритетами команды Гройсмана будет улучшение качества жизни людей в каждой громаде и развитие настоящего среднего класса. Представителями среднего класса должны почувствовать себя украинский учитель, врач, квалифицированный работник, предприниматель, фермер - люди труда, которые формируют настоящее и будущее страны.