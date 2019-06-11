Зеленский уволил руководителя Государственного управления делами и назначил и.о.

Президент Украины Владимир Зеленский подал указы об увольнении руководителя Государственного управления делами Ивана Куцика и его заместителя Евгения Сарнацкого.

Об этом говорится в официальных указах президента №360/2019 и №361/2019.

«УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №360/2019 Про увольнение И.Куцика с должности Руководителя Государственного управления делами Уволить КУЦИКА Ивана Макаровича с должности Руководителя Государственного управления делами согласно поданному им заявлению.» - говорится в заявлении об увольнении И. Куцика.

Исходя из указов, они покинули должности по собственному желанию. В то же время, президент назначил заместителя руководителя управления Сергея Борзова временно исполняющим обязанности руководителя Государственного управления делами.

Стоит указать, что Сергей Борзов задекларировал 0,4 млн гривен доходов за 2017 год, а его жена - 0,9 млн. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Также добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на увольнении всех председателей областных государственных администраций.