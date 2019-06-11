Москаленко выступила против передачи имущества детской спортивной школы на баланс николаевской «могилянки»

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко считает, что Николаевская областная коммунальная комплексная детско-спортивная школа №1 должна продолжать существовать в стенах Николаевского дворца спорта "Трудовые резервы", а не «переезжать» в здание Черноморского национального университета имени Петра Могилы.

Об этом сообщается в пресс-службе Николаевского областного совета.

Сообщается, что согласно приказу Министерства образования и науки Украины, в связи с ликвидацией Центрального спортивного комплекса, его имущество в Николаеве передается на баланс ЧНУ. Тренерский состав учреждения, представители родительского комитета и воспитанники категорически против такого решения. По их убеждению это приведет к ликвидации спортивного комплекса.

10 июня Виктория Москаленко вместе с заместителем главы Николаевской облгосадминистрации Александром Трайтли.

«Это наша школа. И к нам, как к владельцам, не поступало никаких предложений. 95% площадей там занимают спортсмены НОККДЮСШ №1. Мы будем настаивать на том, чтобы к 2020 году условия договора аренды остались бессменными. Более того, борьбу за спортивный объект мы продолжим. Нашей комплексной детской спортивной школе более 40 лет. Тренерский состав воспитал не одно поколение чемпионов, которые защищали честь города и области на Всеукраинских и Международных соревнованиях. Категорически не согласны с позицией Министерства. Считаем целесообразным передать объект на баланс города или области. Депутаты готовы принять соответствующее решение», - отметила Виктория Москаленко.

В пресс-службе сообщают, что не достигли окончательных договоренностей по этому вопросу во время совещания.

Напомним, депутаты Николаевского городского совета в четверг, 6 июня, в ходе заседания 51-й сессии согласились принять в городскую собственность Дворец спорта «Трудовые резервы».