Мэр Николаева передумал менять состав исполкома горсовета: «В той конфигурации, в которой работает сессия, вопрос заведомо не пройдет»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич не видит смысла выносить на рассмотрение сессии вопрос о переформатировании состава исполнительного комитета горсовета, так как депутаты его заведомо не поддержат.

Об этом он рассказал во вторник, 11 июня, в комментарии журналистов.

Как известно, 12 апреля, в ходе заседания исполкома, мэр Александр Сенкевич заявил, что хочет исключить из состава исполнительного комитета Николаевского городского совета двух членов: киевлянина Дмитрия Крейнина и экс-главу Николаевской ОГА Александра Садыкова из-за их постоянной критики. Тем самым он планировал решить вопрос с колизей касательно количественного состава. 17 апреля, городской голова Александр Сенкевич сообщил, что на ближайшей сессии предложит включить в состав исполнительного комитета главу общественной организации инвалидов-воинов АТО Илью Шполянского. Однако тогда он не вынес на ближайшее заседание сессии этот вопрос.

На вопрос журналиста о том, не означает ли это то, что его все устраивает и он передумал менять состав исполкома.

— Это означает всего лишь одно, что в той конфигурации, в которой работает сессия, я не вижу смысла выносить этот вопрос, потому что он заведомо не пройдет. Сегодня мы видим, что у нас не проходят земельные вопросы, которые не являются политическими, а этот вопрос является более политическим, - отметил Сенкевич.

Также он в очередной раз напомнил, что исполком не ручной и не подчиняется ему, так как он формировался во время его отстранения от должности мэра. Помимо этого, Александр Сенкевич добавил, что «на 90% состав исполкома его устраивает целиком и полностью».

— Потому что они уважаемые люди и каждый из них способен принимать самостоятельные решения. Большинство из них не используют исполком как площадку для делания громких заявлений, в том числе и необоснованных, - подытожил мэр.

Позже, член исполнительного комитета Николаевского городского совета Владимир Тимошин попросил мэра Александра Сенкевича исключить его из состава исполкома - «Закон нарушается в течение года. Я буду вам мешать».

В частности, правовые коллизии во время голосования на исполкоме продолжаются по сей день. Юридический департамент Николаевского городского совета считает, что решение считается принятым, когда за него проголосовало 12 человек, ведь в его составе есть и мэр Александр Сенкевич. Однако, член исполкома Владимир Тимошин настаивает на том, что в составе исполкома 21 человек, ведь после того как Сенкевич вернулся на должность мэра на сессии не было согласовано решение о его включении в состав исполкома.