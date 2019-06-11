Банки озвучили предложения о кредите на 240 миллионов для Николаевской мэрии – еще нет точного списка, на что пойдут деньги

Три николаевских банка озвучили свои предложения для кредитования Николаевского городского совета на 240 миллионов гривен.

Встреча с представителями банков прошла во вторник, 11 июня, в мэрии, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На кредитование согласились три банка – Укрэксимбанк, Ощадбанк и Укргазбанк. Укрэксимбанк предлагает кредитную линию на 240 миллионов гривен на 48 месяцев под 20,9% годовых. Ощадбанк на этот же срок и эту же сумму предлагает процентную ставку в виде 20,3% годовых, а Укргазбанк предложил кредит на 24 месяца под 20,5% годовых. Конверты с предложениями вскрыли прямо на заседании. Городской голова Александр Сенкевич спросил, будет ли банк требовать или предлагать перевести зарплатные проекты тому банку, который в итоге будет кредитовать горсовет и понизится ли от этого процентная ставка. Представитель Ощадбанка сообщил, что проект по кредитованию и так будет убыточным, поэтому банк может предложить перевести в Ощадбанк зарплатно-карточные проекты горсовета и коммунальных предприятий.

— Для нас этот проект будет убыточным до момента полного погашения кредита. Таким образом эти 48 месяцев, за которые мы даем финансирование, банк вынужден будет формировать резервы, и мы этим приглашением к сотрудничеству пытаемся как-то для себя компенсировать эти убытки и видим это за счет переведения к нам зарплатно-карточных проектов городского совета и коммунальных предприятий, - сказал представитель Ощадбанка.

Что касается понижения ставки, оно не будет возможным. Представитель «Укрэксимбанка» заявил, что не сможет ничего предложить горсовету, поскольку у этого банка отсутствует продукт бланкового кредитования, то есть такого, который не обеспечивается ценными бумагами и материальными ценностями. Представитель Укргазбанка, в свою очередь, заявил, что в условиях договора будет обсуждаться вопрос о переведении зарплат работников мэрии и коммунальных предприятий на счета банка, а также понизил процентную ставку до 20,2%.

— Мы готовы на сегодня рассматривать 20,2% (ставки - ПН). Послушав коллег и подтянуть наши ресурсы... Хотели аукцион, вот вам аукцион, - сказал представитель Укргазбанка.

Сенкевич также представил своего заместителя Александра Омельчука, отметив, что на сегодняшний день есть много проектов из отрасли энергоэффективности, которые необходимо профинансировать.

— Александр Андреевич у нас такой проектный менеджер этого проекта. Он – заместитель городского головы по вопросам энергетики, энергосбережения и так далее, потому что у нас есть много проектов, на которые мы хотим использовать деньги – это как раз проекты по энергосбережению. Но что там 1-2 миллиона – там раз и 30 миллионов. Раз – 25 миллионов, - сказал Александр Сенкевич.

Мэр добавил, что кредитование необходимо для немедленной выплаты за проекты, а не ожидания появления денег в бюджете.

На вопрос о том, куда пойдут кредитные средства, первый вице-мэр Владимир Крыленко заявил, что на данный момент в социальной сфере есть 32 проекта, которые необходимо профинансировать.

— Много объектов – заканчиваем спортивную площадку, заканчиваем крыши школ, заканчиваем столовые и так далее... Это 32 объекта по социальной сфере, - сказал Крыленко.

Заместитель мэра добавил, что городу необходимо закупить ангиограф, который стоит около 27 миллионов гривен. Окончательный список, которого на сегодняшний день еще нет, обещали сформировать и вынести на депутатские комиссии.

— Это все равно будет синхронизировано с депутатами, кроме того, что мы хотим что-то сделать, мы не можем проектировать, если у нас есть готовые проекты, готовые экспертизы, отыгранные тендеры, то мы можем финансировать... – добавил Александр Сенкевич.

Что же касается предложений банка, их будет изучать комиссия по вопросам бюджета.

Отметим, что если кредит возьмут под 20% годовых в июне и погасят в ноябре, т.е. через пять месяцев, то проценты обойдутся в 20 миллион гривен. Если же процентная ставка будет меньше, или срок погашения кредита дольше, то и сумма процентов будет другой. К примеру, если кредит при максимальной процентной ставке погасят через 4 года, то сумма процентов достигнет 201,6 миллиона гривен. Без конкретных цифр о сроке кредита и процентной ставке пока еще рано говорить о точной сумме, которую придется выплатить как проценты.