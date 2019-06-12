Генерал Содоль и полковник Делятицкий посетили США – побывали у своих коллег Пентагоне и Корпусе морской пехоты

Руководство морской пехоты Украины, её командующий генерал-лейтенант Юрий Содоль и полковник Дмитрий Делятицкий побывали с визитом в США.

Об этом сообщается на Facebook-странице Посольства США в Украине.

В США их пригласил заместитель командующего Корпуса морской пехоты США генерал-лейтенант Брайан Будро. Командование украинской морской пехоты посетило объекты Пентагона и Корпуса морской пехоты США в Куантико, Кэмп Лежен и Пэррис-Айленд.

«Высокопоставленные чины Корпуса морской пехоты США, включая генерал-командующего Роберта Неллера, обсудили с представителями ВМС Украины подходы Корпуса морской пехоты США к набору и подготовке личного состава, оснащение и развертывание главных боевых сил», - отмечено в сообщении.

Напомним, что Делятицкий ранее командовал 1-м батальоном морской пехоты, который после аннексии Крыма дислоцируется в Николаеве. А генерал Содоль в мае 2018 года вместе с молодыми бойцами прошел восьмикилометровую полосу препятствий.