Саакашвили представил свою команду на выборы - в Раду с ним идёт замглавы Нацполиции Бушуев

Экс-президент Грузии и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили рассказал о том, что в его партии нет действующих депутатов.

Об этом политик сообщил в эфире радио "Новое время".

В частности, по словам Саакашвили, к его партии присоединились Олесь Доний, Владимир Лановой. В избирательный список партии Саакашвили войдут Давид Сакварелидзе, Елена Терещенко, Дмитрий Булах и Игорь Черняк.

«Кстати, сейчас с нами идет на выборы Константин Бушуев, который является заместителем главы Национальной полиции Украины. Когда генерал полиции требовал взятку, то он на себя прицепил камеру и внутри здания МВД зашел и посадил этого генерала. После этого Костю отправили сразу в АТО. Так вот сейчас он идет из полиции вместе с нами на выборы», - сказал Саакашвили.

Напомним, Константин Бушуев был одним из тех, кто успокаивал противостояния в Кривом Озере после инцидента с полицейскими - в ночь на 24 августа в Кривом Озере несколько полицейских прибыли на вызов разбираться с семейным скандалом, заковали в наручники нетрезвого местного жителя Александра Цукермана и стали его бить. По словам жителей Кривого Озера, полицейские били Цукермана дубинками, руками и ногами, после чего он умер. Днем 24 августа несколько сотен жителей Кривого Озера собрались у дома погибшего мужчины и потребовали справедливого расследования смерти Цукермана. Позже полицейских, которые избили жителя Кривого Озера, вывезли в Николаев - люди едва не перевернули автозак.

Константин Бушуев возглавил полицейскую комиссию, которая занималась расследованием этого происшествия и приезжал к людям, когда они, стоя под отделением полиции, требовали справедливого суда.