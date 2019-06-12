Два кандидата отказались идти на парламентские выборы по спискам «Слуги народа»

Дмитрий Спивак Руководитель платформы «Национальная стратегия развития», бывший депутат Одесского городского совета Дмитрий Спивак и директор Департамента молодежи и спорта КГГА, известный фехтовальщик Вадим Гутцайт отказались баллотироваться в Верховную Раду по избирательным спискам партии «Слуга народа».

Спивак посетовал, что против него «развернули травлю» после того, как увидели на съезде партии, передает «NewsOne».

«Все видели меня на съезде партии «Слуга народа», и ни для кого не секрет, что я был записан в партийном списке политсилы под номером №33. Совершенно понятно, что это проходной номер, однако сразу после съезда в соцсетях была развернута масштабнейшая травля меня, членов моей семьи. На каких-то «сливных бачках», в соцсетях, на непонятных второстепенных сайтах, на страничках псевдоактивистов полилась сплошная грязь, пошлость и цинизм», – сказал Спивак.

После этого он в эфире объявил, что не пойдет на выборы в Раду со «Слугой народа».

«Начну с конца. Я принял для себя решение не участвовать в этих выборах. Я благодарен за доверие, но это было мое решение. И вся эта грязь, которая развернулась, также меня к этому подтолкнула. Я понимаю, что очень многим не нравится моя гуманитарная, историческая, политическая, внешнеполитическая позиция, мое отношение к националистам, Западу, внешнему управлению. Многим это не нравится, но я свою позицию менять не собираюсь ради какой-то политической конъюнктуры», – объяснил он.

Стоит отметить, что до этого волонтер и блогер Роман Синицын в Facebook сообщил, что Дмитрий Спивак является человеком Виктора Медведчука, что вызвало бурное обсуждение его личности в соцсетях.

Вадим Гутцайт А Вадим Гутцайт, который значился под номером 81 в партийном списке «Слуги народа» на своей странице в Facebook, что он – «не политик».

«Я не иду на выборы в Раду. Я благодарен президенту Владимиру Зеленскому, главе партии «Слуга народа» Дмитрию Разумкову и всей команде в целом за оказанное доверие. Я горд и признателен за то, что вы оценили мою работу, за то, что вы посчитали меня достойным быть частью этой сильной команды. Но я человек дела, я не политик. Я никогда им не был. Я не умею громогласно кричать с трибуны, я умею работать. За моими плечами много проектов, важных для города, важных для страны важных и для спортивной отрасли. Знаете, спортсменов ведь, как и военных – бывших не бывает», – написал Гутцайт.

Он считает, что его задача, прежде всего, перед самим собой - быть полезным для общества.

«К сожалению, парламент, не только украинский, а любой другой, это – политика, склоки, разговоры. Я привык работать иначе. Да что тут – я просто привык работать. Если я берусь за проект – я довожу его до конца. Возможно, конечно, не скромно, но уверен, весь мой спортивный путь об этом говорит», - подчеркнул он.

Он уверен, что больше пользы принесет в исполнительной власти.

«Будь то в Киеве в качестве руководителя Департамента спорта, будь то в Министерстве молодежи и спорта. И если президенту потребуется сильный специалист, который действительно может вывести Украину спортивную на международный уровень, я готов принять этот вызов», – резюмировал он.

Напомним, как в 2018 году тендерный комитет управления образования Николаевского городского совета завил о намерении подписать договор, общей стоимостью в 60 миллионов гривен, на питание детей в 127 школах Николаева с одесской фирмой «Олимпия-сервис», которая фигурировала в уголовном производстве по хищению бюджетных средств на питании дошкольников Одессы. С этой фирмой связывали и экс-депутата Одесского горсовета Дмитрия Спивака.

На парламентских выборах в 2014 году Спивак баллотировался на 133-м округе в Одессе от Блока Петра Порошенко.