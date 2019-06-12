Экс-главу Министерства экономического развития Абрамовичуса назначили членом Набсовета при «Укроборонпроме»

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абрамовичуса членом Наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром».

Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства.

«Назначить Абрамовичуса Айвараса членом Наблюдательного совета Государственного концерна «Укроборонпром» (по соглашению)», - говорится в указе №402/2019 от 12 июня.

Ранее в Наблюдательный совет входили глава Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский, генерал-лейтенант запаса Ярослав Скалько и ректор национального технического университета «Киевский политехнический институт имени Сикорского» Михаил Згуровский.

В указе Зеленского сказано, что срок полномочий Черкасского и Скалько завершился.

Напомним, что у двух из четырех назначенных членов наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром» в марте 2019 года закончились полномочия.

Владислав Фомин

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