Представитель Зеленского в Кабмине настаивает на скором назначении новых глав ОГА

Представитель Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус спрогнозировал назначение новых глав областных государственных администраций в ближайшее время.

Об этом он сказал на заседании правительства, сообщает «Левый берег».

- Сегодня поднимался вопрос губернаторов. Я думаю, что в ближайшее время будут кандидатуры по губернаторам. Если бы Кабинет Министров эффективно обработал и на следующем заседании были соответствующие представления, было бы очень хорошо,- отметил Герус.

Несмотря на это, премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что правительство будет рассматривать кандидатуры, когда получит соответствующую информацию, поскольку Кабмин заинтересован назначить в каждую область профессиональные кадры как можно быстрее.

Напомним, 11 июня Владимир Зеленский уволил 15 руководителей областных государственных администраций, в том числе и Николаевской ОГА Алексея Савченко.