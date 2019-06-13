У меня до сих пор перед глазами это «голосование»

У меня до сих пор перед глазами "голосование", если его можно назвать этим словом, депутатов Николаевского областного совета.

Так случилось, что в тот день мне пришлось все пленарное заседание находиться рядом со своими бывшими коллегами рядом.

Всякое пришлось увидеть на 3 свои каденции в Николаевском городском и областных советах, но принятие решения по корректировке бюджета области, 16 мая - это высший АНТИПИЛОТАЖ работы органа местного самоуправления, под чутким им руководством Викторией Москаленко, который был направлен на ничем не обоснованный, срочный, порой весьма и весьма сомнительный распил сотен миллионов гривен областной казны.

В те нервозные дни, для соратников проигравшей партии бывшего президента Петра Порошенко и делегированных им в областной совет депутатов, - им нужен был мгновенный и узкоадресный "перераспил" бюджета области. Проще сказать - его обнуление. И им было совершенно не важно, что бюджетная комиссия так и не собралась для рассмотрения проекта решения, что первое голосование не набрало необходимого количества голосов, что для переголосования необходимо было повторно внести вопрос в повестку дня. Короче говоря- закон в тот момент просто перестал существовать для них. Поэтому прессовали депутатов и голосовали до тех пор, пока не натянули +1 голос, как им думалось, необходимый для принятия решения.

Посмотрев на все это и не участвуя в этом позорище, мы - обратились в суд.

Он, надеюсь, вынесет свое окончательное решение.

Огромное спасибо, Юрий Крет, за то, что разделил тревогу и вступил на нелегкий путь отстаивания интересов областной громады.

P.S. Из соображений корректности - текст иска публикуется сокращенно.