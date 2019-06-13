Израиль нанес воздушный удар по боевикам ХАМАС в ответ на атаку с их стороны

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удар по подземной инфраструктуре боевиков ХАМАС-а, в южной части сектора Газы.

Об этом сообщает NEWSru.co.il.

Атака была произведена в ответ на ракетный обстрел территории Израиля. По данным агентства Maannews, удар был нанесен по цели в районе «Карам Абу Муаммар» к востоку от города Рафах. Сведений о пострадавших не поступало. ХАМАС не сообщает подробностей по поводу того, какая цель была поражена.

В сообщении «Палестинского информационного центра» сказано, что две ракеты, выпущенные боевиками, упали на территории сектора.

Ранее, около полуночи в населенных пунктах регионального совета Эшколь сработала система раннего предупреждения о ракетных обстрелах. После армейская пресс-служба подтвердила, что боевики выпустили из сектора Газы на территорию Израиля одну ракету, которая была сбита системой ПРО «Железный купол».

СМИ в Газе также уведомляют, что в небе над сектором утром в четверг находятся несколько израильских беспилотных самолетов-разведчиков.

Напомним, ранее Израильские ВВС нанесли удар по комплексу зданий, использовавшемуся системой внутренней безопасности ХАМАСа. Комплекс находился в центре жилого квартала Рималь города Газа.