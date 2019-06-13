И.о. главы СБУ Баканов рассказал, что у его жены есть гражданство РФ, но стойкая проукраинская позиция

Жена исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова имеет российское гражданство, но в данный момент находится в процессе получения украинского.

Информация об этом опубликована в его официальном заявлении на странице ведомства в Facebook.

В своем заявлении Баканов рассказал, что его жена училась в школе Кривого Рога, поступила в ВУЗ на территории России и во время распада СССР получила паспорт гражданки РФ.

«Моя жена, украинка, жила и училась в школе Кривого Рога. Поступила в высшее учебное заведение на территории России, при распаде СССР получила паспорт гражданки РФ. Замечу, тогда были времена кардинально других отношений между Украиной и Россией.» - говорится в его заявлении.

Он также отметил, что с 1998 года она живет и работает в Украине с видом на постоянное место жительства Украины и в данный момент находится в процессе получения украинского гражданства.

«Получение гражданства много лет было коррумпированной кормушкой для некоторых чиновников. Мы никогда не подключали к процессу «фирмы», посредников и не будем обращаться с такой просьбой к Президенту. Мы делаем это так, как и тысячи простых людей, в чьих телефонах нет номера Президента.» - добавил Баканов о гражданстве жены.

В заключении он сказал, что его жена не посещала РФ с 2013 года и имеет стойкую проукраинскую позицию.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителей главы Службы безопасности Украины Олега Фролова и Владислава Косинского из-за их возможной причастности к противоправным деяниям во время предвыборной кампании.