Скандальный депутат Николаевского облсовета Соколов занял 26 место в избирательном списке партии Тимошенко

Михаил Соколов и Юлия Тимошенко Депутат Николаевского областного совета, главы ячейки ВО «Батьківщина» в области и близкий соратник Юлии Тимошенко Михаил Соколов стал 26 кандидатом в партийном списке «Батьківщини» на парламентских выборах.

Соответствующий список 50 кандидатов опубликовали на сайте партии.

Первое место в списке заняла сама Юлия Тимошенко, а вслед за ней идут лидер партии «Основа» Сергей Тарута и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

Также в список вошли, в том числе, действующие народные депутаты от «Батьківщини» Сергей Соболев, Андрей Кожемякин, Григорий Немыря, Сергей Власенко, Александр Абдуллин, Иван Крулько, Алена Шкрум, Алексей Рябчин, Александра Кужель, Валерий Дубиль и другие.

Напомним, ранее в журналистском расследовании сообщалось, как соратник Тимошенко Михаил Соколов оказался учредителем фирмы, партнера которой подозревают в «распиле» военного контракта.

А до этого Михаил Соколов был учредителем британской компании «Trident Foundation». Ранее сообщалось, что Соколов прямо нарушал антикоррупционное законодательство Украины, будучи одновременно государственным служащим первого ранга и директором предприятия «Trident Foundation», зарегистрированного заграницей. Эта компания перечислила около 1,3 миллионов долларов США американским лоббистским компаниям за услуги для лидера ВО «Батьківщина» Юлии Тимошенко.

Также напомним, что Михаил Соколов фигурировал в качестве свидетеля по уголовному производству относительно экс-вице-губернатора Николая Романчука.

Во время допроса он отрицал свое лоббирование вопроса о скандальном карьере, а само уголовное производство назвал политическим. Его фамилия, несмотря на то, что у него были проведены обыски, по непонятным причинам, исчезла из материалов уголовного производства. Кроме того, некоторые депутаты прямо указывали, что этот вопрос лоббировали среди депутатского корпуса Соколов и Левченко. Также добавим, что в суде были обнародованы телефонные разговоры Михаила Соколова с коллегой, в которых он заявил, что Максима Гламаздина на него вывел тогдашний председатель Николаевской облгосадминистрации Вадим Мериков.

Несмотря на то, что Соколов фигурант коррупционного скандала, Юлия Тимошенко вступилась за своего близкого соратника.

Отметим, что согласно исследованию социологической группы «Рейтинг», проведенному с 29 мая по 3 июня, партия «Батькiвщина» с показателем в 27,8% занимает второе место в антирейтинге политических сил, уступив лишь партии экс-президента Порошенко «Европейская Солидарность».