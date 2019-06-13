«И экономика Николаева поднимется», - Игорь Дятлов предложил освободить предпринимателей от уплаты налога на землю

Игорь Дятлов Депутат Николаевского городского совета Игорь Дятлов внес предложение освободить предпринимателей города Николаева от уплаты аренды земли.

Об этом стало известно в ходе заседания сессии Николаевского горсовета.

Он подчеркнул, что поступления от аренды земли составляет всего лишь 1% от общих поступлений в бюджет города. А вот налог с заработных плат – это основная доходная часть для городского бюджета.

- Давайте дадим всем частным предприятиям, которые работают в городе Николаев, такую же льготу, как и государственным предприятиям. Давайте поддержим наших предпринимателей, и я уверяю, по этому вопросу будет 100-процентное голосование, - сказал он.

При этом Игорь Дятлов подчеркнул, что и предприниматели, в свою очередь, должны обеспечить соответствующие зарплаты своим сотрудникам. Именно такой шаг сделает возможным увеличение поступлений в городской бюджет.

- Если предприниматели нам гарантируют заработную плату выше среднего, поверьте, наш бюджет будет намного выше, чем сейчас, когда с предпринимателей взимают арендную плату, - отметил депутат.

Ранее сообщалось, что депутаты исключили из повестки дня около 400 земельных вопросов – мэр Сенкевич закрыл сессию, которая длится с марта.