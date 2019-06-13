Депутат облсовета Олабин потребовал от Москаленко провести аудит в Николаевском аэропорту из-за ремонта аэровокзала

Депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин написал обращение ко главе областного совета Виктории Москаленко с требованием провести аудит на коммунальном предприятии «Николаевский международный аэропорт».

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Вадим Олабин отметил, что по его мнению депутаты стали придатком к областной государственной администрации и не занимаются руководством. Несмотря на это, депутат обратился к Москаленко с требованием провести аудит в аэропорту и обнародовать информацию о том, был ли факт перечисления 39 миллионов гривен компании «Житлопромбуд-8» за ремонт аэровокзала. Также Олабин требует рассказать о перспективах развития аэропорта и организовать отчет правоохранительных органов.

«Обратился к главе областного совета, с требованиями: - организовать проведение аудита деятельности КП «Миколаївський міжнародний аеропорт»; - подтвердить факт перечисления компании, которая без законных оснований была допущена к проведению работ в аеропорту, денег в сумме более 39 миллионов гривен, несмотря на судебные тяжбы по этому вопросу; - обеспечить доведение до громады перспектив развития аэропорта с указанием сроков выхода из убыточности;

- организовать отчёт правоохранительных органов по результатам расследования преступлений, имеющих отношение к предприятию», - написал Вадим Олабин.

Известно, что компания «Житлопромбуд-8» начала работы в здании аэровокзала без осуществления процедуры закупки и без заключения договора. В дальнейшем это может привести к тому, что КП «Николаевский международный аэропорт» выплатит 39,8 миллиона гривен компании «Житлопромбуд-8» в качестве оплаты за материалы и выполненные работы. Суд первой инстанции признал правомерными претензии компании «Житлопромбуд-8», и обязал аэропорт компенсировать эти деньги. При этом директор аэропорта Барна заявлял, что подаст апелляцию на это решение.

В мае суд отказал Николаевскому аэропорту в апелляции на взыскание 40 миллионов из-за неуплаченного судебного сбора. После этого в Николаевской ОГА перераспределили средства, чтобы заплатить судебный сбор - деньги забрали из бюджета, ранее они предназначались на проект безопасности на дорогах.



