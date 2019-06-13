Мэрия Николаева отправила 400 детей в Рыбаковку, но автобусы остановили на трассе – у перевозчика не было разрешения на рейс

Управление Укртрансбезопасности в Николаевской области и патрульная полиция 13 июня остановили автобусы, в которых перевозили детей из Николаева в Рыбаковку.

Об этом сообщается на странице УТБ в Facebook.

В ведомстве утверждают, что организованные группы детей перевозили «без наличия оформленных разрешительных документов».

«В отношении перевозчиков составлены соответствующие материалы; сотрудники патрульной полиции немедленно организовали сопровождение автобусов к месту отдыха детей, ведь именно они стали заложниками безответственного отношения и перевозчиков, и организаторов данной поездки… На будущее обращаем внимание всех директоров школ и других ответственных лиц, занимающихся организацией перевозок детей, на недопустимость таких случаев – будьте очень внимательны при оформлении поездок организованных групп детей, ответственность несет каждый из вас», - сообщили в ведомстве.

На сайте Николаевского городского совета сообщается, что 13 июня 400 детей льготной категории отправились на отдых в Рыбаковку. Судя по фото, именно эти автобусы остановила УТБ.

«Бесплатные путевки, приобретенные за счет городского бюджета, предоставлены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям пострадавших в результате Чернобыльской аварии и детям, семьи которых оказались в сложных жизненных обстоятельствах, детям, чьи родители воюют в зоне ООС, детям вынужденных переселенцев», - сообщили в мэрии.

Напомним, что ранее рейд Укртрансбезопасности в Вознесенске привел к конфликту с местным депутатом.