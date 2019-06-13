Депутата Николаевского горсовета Таранову зарегистрировали кандидатом в ВР от партии, называющей эти выборы незаконными

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Светлана Таранова
Центральная избирательная комиссия Украины 13 июня зарегистрировала депутата Николаевского городского совета Светлану Таранову кандидатом в народные депутаты по 129-му избирательному округу (Центральный район Николаева, Витовский район области).

Об этом сообщается на странице ЦИК в Facebook.

Отметим, что в горсовете Таранова представляет фракцию «Самопомощь», а на выборы пошла от партии «Демократична сокира». Эта партия на своем сайте называет выборы нелегитимными, но в то же время утверждает, что «не может их проигнорировать».

«Они (выборы) несвоевременные, незаконные, к ним не готовы законодательство, ЦИК, партии, депутаты и страна. Они еще больше дестабилизируют и ослабят и без того дестабилизированную и ослабленную войной и президентскими выборами страну. А главное – они будут проходить по очень нечестным правилам…» - заявили в партии.

Конкурентами Тарановой по этому округу будут Денис Жело (сторонник Каплина, пошедший самовыдвиженцем) и, судя по всему, избранный от этого округа нардеп от «Блока Петра Порошенко» Александр Жолобецкий.  

Вадим Богданов

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