Порошенко заявил, что не «тянет на себя одеяло», и всегда готов помочь Зеленскому в вопросах евроинтеграции Украины

Экс-президент и лидер партии «Европейская cолидарность» Петр Порошенко заявил, что всегда готов помочь Президенту Владимиру Зеленскому в вопросах европейской интеграции Украины.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой».

– Я хочу отдельно подчеркнуть: Петр Алексеевич Порошенко сделает все возможное для того, чтобы помочь Президенту Зеленскому выполнить задачи относительно прогресса имплементации европейской интеграции нашего государства без каких-либо оговорок. И не только через эфиры. Пожалуйста, если нужно, я всегда готов помочь советом, действиями, связями, потому что это работа не на президента Зеленского или на пятого президента Порошенко, это работа на Украину. И наша политическая сила, наша партия - это партия государственников. Мы не тянем на себя одеяло и не пытаемся заботиться о рейтингах. Мы - государственники. Мы строим Украину. Поэтому все, что я смогу сделать - я сделаю для того, чтобы и визит в Париж, и визит в Берлин были успешными, - подчеркнул он.